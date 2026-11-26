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В России женщины назвали идеальным Днем матери отдых от домашних дел, за праздничным ужином или совместную поездку с семьей, выяснила торговая сеть "Перекресток".

День матери в России в 2026 году выпадает на 29 ноября (последнее воскресенье ноября). Опрос охватил более 500 мам от 18 до 60 лет по всей России.

Согласно данным исследования, о празднике знают 99,5 процента участниц, но отмечают его по-разному. Среди мам младше 30 лет целенаправленно празднуют в семье 67 процентов, в группе 30–44 лет – 56 процентов, среди женщин 45–59 лет – 45 процентов. Доля тех, кто почти не отмечает дату, растет с возрастом: 11 процентов среди самых молодых респонденток и 37 процентов в старшей группе.

Идеальный праздничный день мамы представляют по-разному. Респондентки до 24 лет выбрали бы отдых от домашних дел (64 процента). Мамы 25–30 лет и женщины 45 лет и старше хотели бы провести день за праздничным ужином – 57 и 43 процента соответственно. В группе 30–44 лет чаще выбирают общую прогулку или поездку в интересное место (47 процентов).

При подготовке к ужину молодые мамы чаще заказывают продукты с доставкой – 43 процента. В группах 30–44 и 45–59 лет так поступают 27 и 23 процента. Супермаркеты как основное место покупки продуктов называют 13 процентов молодых мам, 23 процента женщин 30–44 лет и 31 процент респонденток 45–59 лет. Для готовой еды важны качество и свежесть продуктов (85 процентов), вкус (58 процентов), состав и натуральность ингредиентов (47 процентов). Из готовых блюд мамы чаще берут роллы и суши (78 процентов), салаты и закуски (53 процента), пиццу и сэндвичи (42 процента).

О подарках от детей сообщили 37 процентов участниц. Еще четверть рассказали, что их поздравляют дети вместе с мужем или партнером. Цветы получают 66 процентов мам до 30 лет и 43 процента женщин 45–59 лет, а подарки, сделанные своими руками, чаще встречаются в группе 30–44 лет (43 процента). Сами организуют праздник 22,5 процента мам, 19 процентов делают это вместе с близкими. Еще 18,5 процента назвали инициаторами детей, 17 процентов – мужа или партнера.

К празднику торговая сеть в трех супермаркетах Москвы разместила у полок с продуктами записки от лица мамы: "Не ешь всухомятку!", "Ты первое поел?", "Только сладкого не наедайся!" Они должны напомнить покупателям поздравить родных с Днем матери.

Ранее сообщалось, что более 370 мероприятий подготовили Объединения культурных и досуговых центров Москвы ко Дню матери. В библиотеках, домах культуры и клубных центрах пройдут семейные мастер-классы, творческие конкурсы, интерактивные программы и выставки. Москвичи также смогут присоединиться к подготовке некоторых экспозиций.