Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Персональная выставка Петра Кончаловского "Искусство жизни", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) с 27 ноября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал народный артист РФ Никита Михалков, внук художника.

"Для нашей семьи большая радость и честь, что Московский музей современного искусства и департамент культуры Москвы организовали такую замечательную выставку", – сказал Михалков.

Он отметил, что творчество Кончаловского последовательно отражает все этапы его жизни. На молодого художника влияла родственная связь с тестем Василием Суриковым, однако Кончаловский нашел собственный путь.

По словам Михалкова, для внуков Кончаловский был непререкаемым авторитетом и любимым человеком. Он вспомнил, как они с двоюродным братом Лаврентием Кончаловским иногда спорили до драки, кому мыть кисти деда, которого в семье называли Дадочкой.

Добрый, веселый и полный жизни характер Кончаловского, по словам Михалкова, ярко отразился в его творчестве. Он выразил надежду, что любители живописи почувствуют это на выставке.

На экспозиции покажут более 100 живописных и графических произведений мастера. Особую часть выставки составят мемориальные объекты из мастерской Кончаловского, ее дополнят документы, архивные фото- и видеоматериалы, скульптурные портреты живописца.

Ранее в Москве открылась Международная выставка по архитектуре, реставрации, культуре и археологии "АРКА". Увидеть ее можно в новом павильоне № 20 "Форум" в составе конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо". В экспозиции представлены современные решения для строительства, реставрации архитектурных памятников и проведения археологических исследований.