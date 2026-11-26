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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовных дел после смерти 5-летней девочки от истощения и выявления ненадлежащих условий проживания в многодетной семье в Вологде. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в медучреждении остается 7-летний брат погибшей. Ему оказывают необходимую помощь.

О смерти пятилетней девочки в Вологде стало известно 26 ноября. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности. Установлено, что родители не обеспечили необходимый уход за 12 детьми, а сотрудники органов профилактики своевременно не приняли меры для их защиты.

Позже 10 детей из семьи были доставлены в больницу, 1 ребенок в состоянии средней степени тяжести попал в реанимацию. Врачи назначили лечение, в настоящее время жизни и здоровью братьев и сестер ничего не угрожает.

Знакомая семьи при этом отмечала, что дети не голодали, а в квартире не было ужасной антисанитарии. По ее словам, родители любили своих детей, а дома всегда сохранялась спокойная обстановка.

