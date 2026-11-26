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Европа начала загнивать из-за высокомерной неоколониальной политики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Отказываться учитывать интересы соседа твоего потенциального партнера – это та самая высокомерная неоколониальная политика, которую Запад проводил и проводит", – цитирует дипломата ТАСС.

Он связал такой подход с заявлением Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Тот, по словам Лаврова, назвал Европу "цветущим садом", а окружающее пространство – "джунглями". Министр добавил, что в этом "саду", вероятно, раньше все действительно "цвело", но любой цветок начинает загнивать.

Ранее сообщалось, что Европа рассматривает пять возможных вариантов перестройки европейской архитектуры безопасности. По данным СМИ, Москва и Запад слишком далеки от компромисса. На фоне этого существующая система, несмотря на свою нестабильность, может остаться прежней.