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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому накопительная часть пенсий граждан переходит в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Новый порядок должен заработать с 1 апреля 2027 года.

Средства, которые сейчас находятся в Социальном фонде России (СФР), передадут уполномоченному негосударственному пенсионному фонду. Определить эту организацию правительство должно до 14 января.

В течение двух лет – с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года – граждане смогут перевести сбережения в другой фонд. В таком случае деньги направят в выбранную организацию единовременным взносом по договору долгосрочных сбережений.

Для накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат, назначенных до 1 апреля 2027 года, сохранятся прежние порядок и сроки.

Участники программы получат право самим вносить дополнительные сберегательные взносы и рассчитывать на государственное софинансирование при заключении договора. Кроме того, они смогут назначать правопреемников, которым перейдет остаток средств на счете долгосрочных сбережений в случае смерти владельца.

Забрать деньги разрешат и до наступления пенсионного возраста – в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Еще одно основание – истечение 15 лет со дня перевода средств в программу. При особых жизненных обстоятельствах участники ПДС смогут потребовать от фонда выплатить выкупную сумму.

Ранее сообщалось, что безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше срока. В 2026 году это касается мужчин с 62 лет и женщин с 57 лет. Для этого им необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и стаж 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин. Еще одно условие – центр занятости должен попытаться подобрать человеку работу, но не найти подходящий вариант.