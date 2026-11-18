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Некоторые россияне, потерявшие работу незадолго до выхода на пенсию, могут начать получать страховые выплаты на два года раньше обычного срока. В 2026 году такая возможность предусмотрена для мужчин с 62 лет и женщин с 57 лет. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Однако досрочная пенсия положена не всем безработным предпенсионерам. Воспользоваться этой возможностью могут те, кому до обычного пенсионного возраста осталось не больше двух лет. При этом человек должен потерять работу не по собственной инициативе или вине.

Также необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов. Требования к страховому стажу составляют не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Еще одно обязательное условие – центр занятости должен попытаться подобрать человеку работу, но не найти подходящий вариант. В таком случае ведомство может предложить ему досрочно оформить пенсию.

При этом центр занятости не обязан направлять такое предложение: решение остается на его усмотрение. Если человек уже начал получать досрочную пенсию, но затем устроился на работу, открыл ИП или стал получать доход от деятельности, с которой уплачиваются страховые взносы, выплаты прекратят.

Ранее в Госдуме предложили с 70 лет удваивать фиксированную часть страховой пенсии. Сейчас повышенная выплата положена только с 80 лет. Парламентарии пояснили, что траты на медикаменты, лечение и уход у многих появляются гораздо раньше.