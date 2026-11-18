Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иномарка врезалась в микроавтобус на юго-востоке столицы. После столкновения три человека обратились к медикам, однако госпитализация никому из них не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Авария произошла по адресу Марьинский парк, дом 15. В ДТП участвовали автомобили BMW и "Газель".

По предварительным данным, в момент столкновения в микроавтобусе находились восемь человек. Троим потребовалась медицинская помощь, после осмотра и оказания необходимых процедур их отпустили.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в поселке Целина Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель скорой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными маячками и сигналом, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с другим авто.