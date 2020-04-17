77 жилых домов проектируют по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве в настоящее время идет работа по проектировке 77 жилых домов в рамках программы реновации. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В каждой квартире обустраивают гостиную, спальню, кухню, прихожую, гостевой санузел, ванную комнату, коридор, а также лоджию или балкон", – рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что дома проектируются с учетом возможностей маломобильных граждан. В частности, предусматриваются широкие коридоры и дверные проемы, а также планируется установка специальной сантехники. Согласно проектам, выключатели, розетки, дверные ручки и звонки располагают на удобном уровне.

Кроме того, в домах по реновации будут поставлены стеклопакеты с москитной сеткой, улучшена отделка квартир и установлены утепленные металлические входные двери.

Жителей новостроек также обеспечат телефонией, интернетом, кабельным телевидением, системами охраны и видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и системой оповещения.

На первых этажах зданий проектируется размещение социальных объектов, таких как магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы.

Ранее сообщалось, что строительство двух домов по программе реновации было одобрено в Зеленограде. Известно, что строить жилье будут по адресам Солнечная аллея, владение 936, и Георгиевский проспект, владение 1936. Данные новостройки будут рассчитаны на 467 квартир.