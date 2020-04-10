Дом по программе реновации введут в Косино-Ухтомском до конца года

13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дом на 84 квартиры по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в районе Косино-Ухтомском в этом году. Об этом Агентству "Москва" заявили представители департамента строительства столицы.
"В настоящее время завершены монолитные работы. Ведутся работы по устройству кладки наружных стен и внутренних перегородок; монтаж внутренних инженерных систем; устройство кровли", – приводится в сообщении заявление руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
Он добавил, что строительные работы осуществляются по адресу улица Каскадная, владение 21, земельный участок 1.
Планируется, что новый жилой дом будет двухсекционным. Постройка ведется в соответствии с индивидуальным проектом.
В новостройке будет 18 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 14 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры. Жильцы получат квартиры, полностью соответствующие стандартам реновации. Дом оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения.
Кроме того, ожидается благоустройство придомовой территории. Установят детскую и спортивную площадки, посадят кусты, деревья.
Ранее был согласован облик домов по программе реновации в Нижегородском районе.
Кроме того, дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Южном Бутове до конца года.
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