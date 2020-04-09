Согласован облик домов по программе реновации в Нижегородском районе

13:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москомархитектурой был согласован проект жилого комплекса, состоящего из трех домов. Их будут строить на улице Новохохловской по программе реновации, передает Агентство "Москва" заявление ведомства.
"Комплекс будет состоять из трех домов, объединенных общей подземной частью. Все здания будут выполнены в едином стиле, при этом их высота будет различаться, придавая ЖК динамичный и современный образ", – приводят в Москомархитектуре слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Планируется, что данные строения на юго-востоке города образуют полузакрытый двор. Там обеспечат условия для отдыха детей и взрослых.
Общая площадь ЖК достигнет около 110 тысяч квадратных метров. Первые этажи новостроек отдадут под общественные функции.
Кроме того, прилегающую территорию к новым домам благоустроят и озеленят. Стартовая площадка по программе реновации расположена по адресу: улица Новохохловская, земельный участок 1.
Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в Москве стартуют электронные обсуждения по проектам реновации.
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