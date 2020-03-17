В МГД предложили программу лояльности для живущих возле стройплощадок домов по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Мосгордуме заявили, что надо создать специальную программу лояльности для москвичей, живущих рядом со стройплощадками.



Речь идет о программе реновации и домах, оказавшихся недалеко от стройки, передает Агентство "Москва" заявление председателя комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию столичного парламента Елены Николаевой.

Согласно проекту, горожане получат возможность выкупа помещения в домах на тех же условиях, что и участники реновации. По словам Николаевой, нужно расширить информирование населения о ходе процесса реновации, доступных возможностях.



Планируется, что с появлением лояльности войти в программу реновации смогут не только жильцы пятиэтажек, но и горожане, чьи дома расположены рядом со стройкой.



В этом году в столице введут в эксплуатацию 65 домов в рамках реновации, отметила парламентарий.

Первая волна переселения запущена в 2018 году. В настоящий момент возводится 149 зданий. Кроме того, 64 дома проектируется.

Ранее сообщалось, что дом на 364 квартиры по программе реновации введут в Царицыне в 2021 году.