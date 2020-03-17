Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:29

В МГД предложили программу лояльности для живущих возле стройплощадок домов по реновации

строительство город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Мосгордуме заявили, что надо создать специальную программу лояльности для москвичей, живущих рядом со стройплощадками.

Речь идет о программе реновации и домах, оказавшихся недалеко от стройки, передает Агентство "Москва" заявление председателя комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию столичного парламента Елены Николаевой.

Согласно проекту, горожане получат возможность выкупа помещения в домах на тех же условиях, что и участники реновации. По словам Николаевой, нужно расширить информирование населения о ходе процесса реновации, доступных возможностях.

Планируется, что с появлением лояльности войти в программу реновации смогут не только жильцы пятиэтажек, но и горожане, чьи дома расположены рядом со стройкой.

В этом году в столице введут в эксплуатацию 65 домов в рамках реновации, отметила парламентарий.

Первая волна переселения запущена в 2018 году. В настоящий момент возводится 149 зданий. Кроме того, 64 дома проектируется.

Ранее сообщалось, что дом на 364 квартиры по программе реновации введут в Царицыне в 2021 году.

Читайте также

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика