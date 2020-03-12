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11:50

Дом по программе реновации в СЗАО планируют ввести в 2021 году

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 96 квартир по программе реновации начали строить на северо-западе столицы. Ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей департамента строительства.

"В районе Южное Тушино по адресу улица Лодочная, владение 11, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – сказали в пресс-службе ведомства. Известно, что сейчас продолжаются подготовительные работы на стройплощадке.

Строители вынесли инженерные коммуникации за пределы зоны проведения работ, начата разработка котлована.

Постройка дома осуществляется по индивидуальному проекту. В новостройке по программе реновации первый этаж будет нежилым. Там будут размещены объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Кроме того, он будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что дом на 240 квартир построят в Крюкове по программе реновации.

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