Дом по программе реновации в СЗАО планируют ввести в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 96 квартир по программе реновации начали строить на северо-западе столицы. Ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей департамента строительства.

"В районе Южное Тушино по адресу улица Лодочная, владение 11, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – сказали в пресс-службе ведомства. Известно, что сейчас продолжаются подготовительные работы на стройплощадке.

Строители вынесли инженерные коммуникации за пределы зоны проведения работ, начата разработка котлована.

Постройка дома осуществляется по индивидуальному проекту. В новостройке по программе реновации первый этаж будет нежилым. Там будут размещены объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Кроме того, он будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что дом на 240 квартир построят в Крюкове по программе реновации.

