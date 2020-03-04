Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дом по программе реновации в Тимирязевском районе введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
Односекционный четырнадцатиэтажный дом возведут по адресу: улица Астрадамская, владение 9а. Всего в доме будет 78 квартир общей площадью более 4,4 тысячи квадратных метров. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных людей.
На первом этаже дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части для удобства появятся комната дежурного, места для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
В здании предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Фасады здания облицуют искусственным камнем, на них установят декоративные короба под кондиционеры.
Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома.
Ранее сообщалось, что дом на 88 квартир начали строить в рамках программы реновации в столичном районе Марфино. Дом планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
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