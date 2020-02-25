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17:43

Дом по программе реновации в Солнцеве введут в эксплуатацию в 2021 году

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом на 258 квартир, построенный по программе реновации в районе Солнцево, планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Отмечается, что на первом этаже разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Кроме того, там осуществят витражное остекление из алюминиевого профиля с двухкамерными стеклопакетами.

"Всего в здании будет 258 квартир (однокомнатных – 46, двухкомнатных – 177, трехкомнатных – 35). Общая площадь квартир составит 14671,27 квадратного метра. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии", – сказали в пресс-службе.

Также входы в подъезды будут адаптированы для людей с колясками и маломобильных людей. Кроме того, здание оснастят всеми необходимыми средствами охраны и безопасности жилища.

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов сообщил, что в настоящий момент завершены монолитные работы. В доме сейчас устанавливают оконные блоки.

Загрутдинов подчеркнул, что всего в районе Солнцево новые квартиры получат жители 43 домов.

В настоящий момент в Москве разрабатывают 40 новых стартовых площадок для реализации программы реновации. За прошедшие два года Сергей Собянин утвердил 431 площадку для реализации проекта.

18 февраля ввели в эксплуатацию новый дом в районе Нагатинский Затон. Он также был построен в рамках реализации программы реновации.

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