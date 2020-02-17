Новый дом в Северном Тушине достроят до конца года по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возведение дома в Северном Тушине по программе реновации завершат к концу 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

В здании будет 161 квартира, их общая площадь составит почти 9 тысяч квадратных метров. Первые этажи дома отведут для аптек, магазинов, салонов красоты и кружков для детей.

"Уже завершены возведение железобетонного каркаса здания и облицовка фасадов, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, выполняется чистовая отделка квартир", – отметил Загрутдинов.

Также ожидается проведение работ по благоустройству территории вокруг дома: озеленение пространства, организация детских и спортивных площадок.

Ранее стало известно, что проект развития Мнёвниковской поймы может занять от двух до трех лет. Строительство новых домов по программе реновации начнется в 2020 году.

Также заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 70 тысяч москвичей смогут улучшить свои жилищные условия по программе реновации до конца 2021 года.