Дом по программе реновации на Нижегородской улице украсят разноцветным кирпичом

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Стартовый дом по программе реновации на Нижегородской улице планируют облицевать пиленым фасадным кирпичом разных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Жилой дом высотой 14 этажей возведут по адресу: Нижегородская улица, владение 76. Каждый из трех подъездов дома оформят в разных цветах, чтобы они могли придавать дому узнаваемость и адресность.

На первом этаже дома разместятся различные организации. Фасады здания выполнят из облицованных пиленным фасадным кирпичом панелей. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.

"В целом проект ориентирован в первую очередь на комфорт и качество исполнения. Это не менее важно, чем внешний вид будущего дома", – приводят в пресс-службе слова первого заместителя председателя Москомархитектуры, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Ранее сообщалось, что жилой дом в столичном районе Коньково, рассчитанный на 396 квартир разной площади, введут в эксплуатацию в 2020 году. Строение расположено в квартале 44 – 47. Оно состоит из шести секций, общая площадь составит 20 тысяч 934 квадратных метра. Большая доля дома отведена под двухкомнатные квартиры – их будет 180.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

