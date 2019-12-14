Дом на 75 квартир построят в Бирюлеве Западном по программе реновации к 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство жилого дома на 75 квартир по программе реновации в районе Бирюлево Западное Южного административного округа Москвы завершат в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депстроя.

"В районе Бирюлево Западное по адресу: Булатниковский проезд, владение 16А, идет возведение надземной части здания жилого дома для переселения по программе реновации. Дом рассчитан на 75 квартир. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – заявил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Односекционный жилой дом возведут по индивидуальному проекту. В оформлении фасада здания планируют использовать искусственный камень и металлические панели. Общая площадь квартир составит более 4 тысяч квадратных метров – здесь построят 22 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 7 трехкомнатных жилых помещений.

На первом этаже здания разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения, вместе с центром информирования населения. Вход в помещение сделают на уровне земли для удобства мам с колясками и маломобильных граждан. Жилой дом в целом будет социально-ориентированным – здесь появятся тактильные средства информации, помещение для колясок.

Проект строительства жилого дома предусматривает благоустройство дворовой территории, установку систем оповещения и управления эвакуацией и видеонаблюдения. Возле дома оборудуют плоскостную парковку.

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе Москвы передали под заселение четвертый дом по программе реновации. Новостройка появилась на улице Коминтерна.

