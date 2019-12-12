Комплекс апартаментов со станциями зарядки электромобилей появится в Донском районе

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В Донском районе столицы построят комплекс апартаментов с общей подземной стоянкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства "Апартаментный комплекс" по адресу: 4-й Верхний Михайловский проезд, владение 1, строения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, Донской район, Южный административный округ Москвы", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что комплекс будет включать в себя два корпуса апартаментов, подземную стоянку и зарядную станцию для электромобилей. Жилые помещения расположатся со второго по тринадцатый этажи.

Кроме того, сообщается о размещении на первых этажах здания офисов, магазинов и помещений управляющей компании.

Согласно плану, на территории будут произведены работы по благоустройству. В частности, будут организованы проезды и тротуары, также планируется озеленить дворы и установить малые архитектурные формы.

Ранее стало известно, что дом на 273 квартиры появился в столичном районе Северном. Его возвели согласно программе реновации.