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Общество

12:08

Дом на 273 квартиры появился в районе Северном по программе реновации

общество город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В московском районе Северном ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом проинформировали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Всего за год с небольшим построили дом по программе реновации по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 4А", – говорится в сообщении.

Известно, что в квартиры с улучшенной отделкой переедут 273 семьи из соседних домов. Первые этажи постройки планируется отдать под коммерцию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, первые этажи здания займут кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные центры и детские секции.

Отмечается, что в доме пять секций. Внешние фасады облицованы разноцветной клинкерной плиткой. Кроме того, имеются корзины для кондиционеров и застеклены лоджии. Непосредственно в квартирах установлены кухонное оборудование и сантехника.

Всего в этом районе в программу реновации вошли 4 жилых дома, общая площадь которых составила 29,98 тысячи квадратных метров. Четыре здания уже введены в эксплуатацию для переселения.

Ранее публичные слушания по программе реновации прошли более чем в 50 районах столицы. В скором времени их проведут еще в 30 районах.

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