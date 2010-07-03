Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21:28

Публичные слушания по программе реновации прошли более чем в 50 районах Москвы

мэр Москвы Сергей Собянин город недвижимость

Фото: скриншот эфира телеканала ТВ Центр

Публичные слушания по программе реновации прошли более чем в 50 столичных районах. Еще в 30 районах они будут проведены в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу ТВ Центр рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Слушания проходят бурно, активно, мы ищем компромиссы, это очень сложный процесс. Тем не менее москвичи понимают сложности, мы понимаем те вопросы, которые нам задают, идем на компромиссы. Это сложный, но очень важный процесс", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что слушания позволяют наметить план дальнейшего развития районов. "Я всегда говорил, что реальная программа появится тогда, когда будут утверждены проекты планировок этих районов. Тогда будут видны и этажность, и плотность, и наличие объектов соцкультбыта, и сроки будут понятны", – заключил Собянин.

Ранее жители столицы обсудили благоустройство шести районов по программе реновации. Речь идет о Головинском, Донском, Нагорном районах, а также Нагатино-Садовниках, Северном Измайлове и Солнцеве. Там состоялись публичные слушания, на которых было представлено восемь проектов планировки территории.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика