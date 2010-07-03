Публичные слушания по программе реновации прошли более чем в 50 районах Москвы

Фото: скриншот эфира телеканала ТВ Центр

Публичные слушания по программе реновации прошли более чем в 50 столичных районах. Еще в 30 районах они будут проведены в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу ТВ Центр рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Слушания проходят бурно, активно, мы ищем компромиссы, это очень сложный процесс. Тем не менее москвичи понимают сложности, мы понимаем те вопросы, которые нам задают, идем на компромиссы. Это сложный, но очень важный процесс", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что слушания позволяют наметить план дальнейшего развития районов. "Я всегда говорил, что реальная программа появится тогда, когда будут утверждены проекты планировок этих районов. Тогда будут видны и этажность, и плотность, и наличие объектов соцкультбыта, и сроки будут понятны", – заключил Собянин.

Ранее жители столицы обсудили благоустройство шести районов по программе реновации. Речь идет о Головинском, Донском, Нагорном районах, а также Нагатино-Садовниках, Северном Измайлове и Солнцеве. Там состоялись публичные слушания, на которых было представлено восемь проектов планировки территории.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.