Москвичи обсудили благоустройство шести районов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы обсудили благоустройство шести районов по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о Головинском, Донском, Нагорном районах, а также Нагатино-Садовниках, Северном Измайлове и Солнцеве. Там состоялись публичные слушания, на которых было представлено восемь проектов планировки территории.

"Спасибо жителям за искренние мнения и честные отзывы, за большой интерес и активность. Это очень помогает нам в дальнейшей проработке и усовершенствовании проектных предложений", – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В частности, говорилось о создании в Головинском районе детских садов, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо этого, будет произведена реконструкция дома, представляющего историческую и архитектурную ценность. Позднее в нем расположится детско-юношеский досуговый центр.

Донской район обогатится многофункциональным общественным центром со школой искусств, выставочной площадкой, ФОКом и библиотекой. Общественный комплекс с офисом "Мои документы", детская поликлиника и детский сад появятся в Солнцеве.

Параллельно с жилыми домами в районе Нагатино-Садовники возведут соцобъекты. Кроме того, там появятся школа, детсад и здание райцентра госуслуг "Мои документы".

Благоустройство территории ожидает район Северное Измайлово, где построят детские и спортивные площадки и обустроят скверы. Также во всех районах планируется обновить инженерную инфраструктуру и улучшить дорожное покрытие.

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