Москвичи обсудили благоустройство шести районов по программе реновации

16:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители столицы обсудили благоустройство шести районов по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о Головинском, Донском, Нагорном районах, а также Нагатино-Садовниках, Северном Измайлове и Солнцеве. Там состоялись публичные слушания, на которых было представлено восемь проектов планировки территории.
"Спасибо жителям за искренние мнения и честные отзывы, за большой интерес и активность. Это очень помогает нам в дальнейшей проработке и усовершенствовании проектных предложений", – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В частности, говорилось о создании в Головинском районе детских садов, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо этого, будет произведена реконструкция дома, представляющего историческую и архитектурную ценность. Позднее в нем расположится детско-юношеский досуговый центр.
Донской район обогатится многофункциональным общественным центром со школой искусств, выставочной площадкой, ФОКом и библиотекой. Общественный комплекс с офисом "Мои документы", детская поликлиника и детский сад появятся в Солнцеве.
Параллельно с жилыми домами в районе Нагатино-Садовники возведут соцобъекты. Кроме того, там появятся школа, детсад и здание райцентра госуслуг "Мои документы".
Благоустройство территории ожидает район Северное Измайлово, где построят детские и спортивные площадки и обустроят скверы. Также во всех районах планируется обновить инженерную инфраструктуру и улучшить дорожное покрытие.
Ранее сообщалось, что на участке, ранее принадлежавшем Чичваркину, построили необычный дом. Рядом с поселком Жуковка появился город-сад.
На участке, ранее принадлежавшем Чичваркину, построили необычный дом
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