Жители двух пятиэтажек переедут в новостройку в Пресненском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жильцы двух пятиэтажных домов в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы получили предложения переехать в равнозначные квартиры в новостройку в рамках программы реновации. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Известно, что речь идет о переезде в новый дом на Мукомольном проезде. Туда смогут переехать 142 семьи.

"Фактически запущена третья волна переселения в квартале "Камушки": жильцы пятиэтажек по адресам: 2-й Красногвардейский проезд, дом 4 и дом 8, строение 1, смогут начать переезд в новостройку в Мукомольном проезде, доме 2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в ЦАО проводится расселение по программе реновации уже 10 домов. Всего в микрорайоне Камушки переезжают 606 семей.

На Пресне расселяют квартал пятиэтажек

"Жилой дом в Мукомольном проезде стал первым в центральном округе столицы, куда началось переселение жителей, а ЦАО стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новое жилье", – заключил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе столицы возведут дом на 70 квартир по программе реновации. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2020 году.