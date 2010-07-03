В доме по программе реновации в Дмитровском районе началась отделка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В жилом доме, построенном по программе реновации в Дмитровском районе, начались отделочные работы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

Уточняется, что дом находится на улице Долгопрудной, владении 7.

"Строители приступили к отделочным работам. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Дом состоит из двух секций, фасады планируют выполнить в бежевых тонах, их облицуют клинкерной плиткой. Также будут установлены короба под кондиционеры.

Общая площадь квартир составит более 9 тысяч квадратных метров. Пять квартир будет адаптировано для маломобильных граждан.

На первых этажах разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Также в них планируется организовать центр информирования населения.

В вестибюле жилой части каждой секции дома обустроят колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, зоны размещения почтовых ящиков.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы расселяют почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов.

Сейчас на западе столицы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

