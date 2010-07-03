Дом на 88 квартир построят в Марфине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многоэтажку на 88 квартир планируют построить в столичном районе Марфино в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва".

Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

На первом этаже расположатся нежилые помещения общественного назначения: магазины, центры дополнительного образования для детей и взрослых и другие социально ориентированные учреждения.

Глава Мосгосэкспертизы Валерий Леонов подчеркнул, что квартиры продаются уже с отделкой, поэтому по завершении строительства туда можно сразу переехать.

Фасад здания будет в виде навесной системы с облицовкой. Этажи свяжет лестница, а также два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Для обеспечения доступа маломобильного населения будут соблюдены габариты дверных проемов и путей движения, также организованы специальные парковочные места.

На прилегающей к дому территории устроят проезды, пешеходные зоны, лестницы на перепадах рельефа, открытые парковки и площадки: детскую и две спортивные. Также возведут шумозащитное ограждение, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

11 октября стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. С местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".

В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехало около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса. С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.