Собянин рассказал о масштабных проектах по развитию Москвы

04 октября, 23:35
04 октября, 23:35
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами международного дискуссионного клуба "Валдай" поделился концепцией развития столицы, а также рассказал про масштабные инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать в городе. Об этом передает Агентство "Москва".
"Много сделано в Москве, много произошло изменений за последние годы. Но так устроены города, что что-то сделать один раз и навсегда невозможно. Нужно постоянно находиться в движении, хотя бы потому что наши конкуренты, другие мировые города, активно развиваются и движутся вперед", – пояснил мэр города.
Собянин подчеркнул, что останавливаться на достигнутом руководство города не планирует. Он отметил, что любое промедление в развитии повлечет за собой отставание от других и быструю деградацию.
"Поэтому, не меняя, с одной стороны, приоритетов, оставляя те же самые, которые были раньше – развитие транспорта, образования, здравоохранения, благоустройство общественных пространств, экология, развитие технологии Smart City, – мы каждый год или каждый период времени ставим перед собой все новые и новые задачи, более амбициозные", – уверен Сергей Собянин.
Добавляется, что в настоящее время в городе реализуется множество крупных проектов: постройка хорд и дорог, а также введение в эксплуатацию Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Кроме этого, Собянин напомнил и о других сферах деятельности, в которых проводятся большая работа.
"Это и такая серьезная модернизация здравоохранения. Это применение новых технологий искусственного интеллекта в информационных технологиях города Москвы. Это масштабнейшая программа реновации жилого фонда, "хрущевского наследия", пятиэтажек, которые морально и физически устарели. И ряд других проектов, которые – каждый из них – являются чрезвычайно масштабным, сложным, интересным и нужным для развития города", – резюмировал мэр Москвы.
На встрече также Собянин ответил на вопросы членов клуба о технологиях Smart City, которые внедряются в Москве. Мэр проинформировал, что в настоящее время 350 государственных услуг переведены в электронную форму. Данным нововведением ежедневно пользуются миллионы москвичей.
Ранее Собянин рассказал об экономике Москвы. Мэр подчеркнул, что ее устойчивость обеспечивают 800 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.
Сюжет: Мэр о Москве
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