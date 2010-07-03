Собянин встретился с членами Валдайского клуба

20:24
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Фото: depositphotos/Paha_L
Устойчивую экономику Москвы обеспечивают 800 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, сообщил Сергей Собянин на встрече с членами международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Основную часть доходов города, подавляющую часть, определяет малый и средний бизнес, небольшие компании, названия которых многим из сидящих здесь вообще ничего не скажут. Каждый из них дает небольшие объемы доходов, но вместе это 800 тысяч компаний, и они дают устойчивую основу для экономики города", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Мэр отметил, что заметно сократилась доля поступлений в городской бюджет от крупных компаний, при этом сам бюджет вырос более чем в два раза.
Собянин добавил, что на данный момент 75% из 500 крупных зарубежных компаний имеют свои представительства в Москве.
"И для города самым важным является даже не эти абстрактные цифры, а объем инвестиций, который поступает в городскую экономику. За последние девять лет объем инвестиций, несмотря на санкции, проблемы, кризисы увеличился в сопоставимых ценах более чем в два раза. Таких темпов инвестиций не было достаточно давно", – пояснил он.
Также мэр рассказал о внедрении информационных технологий в систему управления городом. Собянин сообщил, что на данный момент ведется работа по созданию масштабной системы распознавания лиц с помощью видеонаблюдения.
Ранее стало известно, что Москве присвоили сертификат об успешной реализации международных ключевых показателей эффективности (KPI) для умных устойчивых городов. Награждение прошло в Валенсии в рамках Green Standards Week. Эксперты изучили опыт столицы в развитии экономики, экологии, социальной сферы и культуры.
Специалисты подчеркивают, что столица активно развивает и использует информационные технологии для ускорения экономического роста города и создания культуры инноваций.
В столице работает крупнейшая в мире городская сеть Wi-Fi, насчитывающая более 18 тысяч точек доступа к интернету. В этом году началось пилотирование сетей связи пятого поколения.
Также в Москве внедряется система умного освещения. Она позволяет увидеть, на каком участке есть неполадки и решить проблему. Развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения.
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