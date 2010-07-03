Бесплатная московская сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире

09:53
09:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бесплатная московская сеть Wi-Fi признана одной из крупнейших в мире. 27 сентября ей исполняется шесть лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.
По числу бесплатных точек доступа к городскому Wi-Fi Москва вошла в мировой топ-3, опередив даже Нью-Йорк, Лондон и Токио. Как рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас в Москве действует свыше 18 тысяч точек подключения к бесплатному интернету.
По его словам, более трех тысяч таких точек расположены на улицах внутри Садового кольца. Сеть также локально доступна в пределах Третьего транспортного кольца. Кроме того, свыше 1,2 тысячи точек Wi-Fi работает в парках, свыше 10,5 тысячи – в общежитиях вузов и около 3,5 тысячи – в учреждениях культуры.
Лысенко назвал бесплатную сеть Wi-Fi важной частью городской цифровой среды, которую необходимо развивать и дальше. Он пообещал, что "в течение года точки доступа появятся еще в 60 библиотеках, благодаря чему общее количество библиотек с бесплатным беспроводным интернетом вырастет почти до 400". К городской онлайн-сети также будут присоединяться все новые парки, музеи, культурные объекты, отметил глава ДИТ.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице идет масштабная работа по созданию единого бесплатного Wi-Fi пространства. Все точки доступа соберут на единой цифровой платформе, поэтому пользователи смогут, перемещаясь по городу, подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации, пояснил мэр.
"Москва в цифрах": бесплатный городской Wi-Fi
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