Бесплатная московская сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатная московская сеть Wi-Fi признана одной из крупнейших в мире. 27 сентября ей исполняется шесть лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По числу бесплатных точек доступа к городскому Wi-Fi Москва вошла в мировой топ-3, опередив даже Нью-Йорк, Лондон и Токио. Как рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас в Москве действует свыше 18 тысяч точек подключения к бесплатному интернету.

По его словам, более трех тысяч таких точек расположены на улицах внутри Садового кольца. Сеть также локально доступна в пределах Третьего транспортного кольца. Кроме того, свыше 1,2 тысячи точек Wi-Fi работает в парках, свыше 10,5 тысячи – в общежитиях вузов и около 3,5 тысячи – в учреждениях культуры.

Лысенко назвал бесплатную сеть Wi-Fi важной частью городской цифровой среды, которую необходимо развивать и дальше. Он пообещал, что "в течение года точки доступа появятся еще в 60 библиотеках, благодаря чему общее количество библиотек с бесплатным беспроводным интернетом вырастет почти до 400". К городской онлайн-сети также будут присоединяться все новые парки, музеи, культурные объекты, отметил глава ДИТ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице идет масштабная работа по созданию единого бесплатного Wi-Fi пространства. Все точки доступа соберут на единой цифровой платформе, поэтому пользователи смогут, перемещаясь по городу, подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации, пояснил мэр.