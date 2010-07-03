Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:53

Бесплатная московская сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире

город технологии

09:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатная московская сеть Wi-Fi признана одной из крупнейших в мире. 27 сентября ей исполняется шесть лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По числу бесплатных точек доступа к городскому Wi-Fi Москва вошла в мировой топ-3, опередив даже Нью-Йорк, Лондон и Токио. Как рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас в Москве действует свыше 18 тысяч точек подключения к бесплатному интернету.

По его словам, более трех тысяч таких точек расположены на улицах внутри Садового кольца. Сеть также локально доступна в пределах Третьего транспортного кольца. Кроме того, свыше 1,2 тысячи точек Wi-Fi работает в парках, свыше 10,5 тысячи – в общежитиях вузов и около 3,5 тысячи – в учреждениях культуры.

Лысенко назвал бесплатную сеть Wi-Fi важной частью городской цифровой среды, которую необходимо развивать и дальше. Он пообещал, что "в течение года точки доступа появятся еще в 60 библиотеках, благодаря чему общее количество библиотек с бесплатным беспроводным интернетом вырастет почти до 400". К городской онлайн-сети также будут присоединяться все новые парки, музеи, культурные объекты, отметил глава ДИТ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице идет масштабная работа по созданию единого бесплатного Wi-Fi пространства. Все точки доступа соберут на единой цифровой платформе, поэтому пользователи смогут, перемещаясь по городу, подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации, пояснил мэр.

"Москва в цифрах": бесплатный городской Wi-Fi

Читайте также

город технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика