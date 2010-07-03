Бесплатный Wi-Fi появился в парке "Ходынское поле"

13:04
13:04
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке "Ходынское поле" на севере столицы появилась бесплатная городская сеть, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам начальника управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi столичного департамента информационных технологий Александра Харитонова, москвичи могут пользоваться в парках безлимитным интернетом.
На сегодняшний день в мегаполисе установлено более 18 тысяч точек доступа бесплатного Wi-Fi. Из них более трех тысяч работают в пределах Садового кольца и локально в пределах ТТК.
Бесплатный интернет сперва появился в парках "Сокольники", "Царицыно" и "Коломенское". На данный момент количество точек доступа в столичных парках превышает 1,2 тысячи.
Чаще всего городским интернетом пользуются в парках "Коломенское", "Сокольники", Измайловском парке, "Музеоне" и парке Победы.
По итогам 2018 года к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз. Пик по количеству подключений пришелся на май. Тогда беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз. К единой сети MT_FREE за прошлый год подключились почти 10,4 миллиона человек.
Бесплатный интернет действует не только в зонах отдыха Москвы, но и в метро, на МЦК, в части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.
"Москва в цифрах": бесплатный городской Wi-Fi
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