Популярность бесплатного Wi-Fi в парках за год выросла вдвое

Популярность бесплатной городской сети Wi-Fi в парках за год выросла более чем в два раза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В апреле жители столицы подключилась к беспроводному интернету в зонах отдыха свыше 40 тысяч раз. В апреле прошлого года было 18 тысяч подключений. Чаще всего горожане используют Wi-Fi в парках "Коломенское" и "Сокольники", а также в Измайловском парке. В основном пользователи городского интернета – это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. На них приходится более 40% от общего числа пользователей.
Руководитель департамента информационный технологий Эдуард Лысенко рассказал, что жители и гости города подключаются к интернету, чтобы воспользоваться поисковыми сервисами, социальными сетями и мессенджерами, а также посмотреть видео.
Для подключения к городскому Wi-Fi нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами – с помощью аккаунта на mos.ru или по смс. В первом случае для подключения необходимо ввести логин и пароль, а во втором – указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.
По итогам 2018 года к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз. Пик по количеству подключений пришелся на май. В мае беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз. К единой сети MT_FREE за прошлый год подключились почти 10,4 миллиона человек.
Бесплатный интернет действует не только в зонах отдыха Москвы, но и в метро, на МЦК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.
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