Бесплатный Wi-Fi заработал в новых перегонах Солнцевской линии метро

Бесплатный Wi-Fi запустили в семи новых перегонах Солнцевской линии столичного метро, сообщает Агентство "Москва".
Сеть MT_FREE заработала на участке "Раменки" – "Рассказовка". Теперь ежедневно бесплатным Wi-Fi в метро смогут воспользоваться жители районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, в которых живут порядка 600 тысяч человек. В 2019 году бесплатный Wi-Fi появится на строящемся участке "Косино" – "Некрасовка" Некрасовской линии и на перегоне "Петровский парк" – "Савеловская" Большой кольцевой линии".
Сеть действует в метро, на МЦК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз.
Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.
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