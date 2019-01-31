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18:55

В один клик: повторную авторизацию отменили в бесплатном Wi-Fi

город общество технологии

18:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатная городская сеть Wi-Fi станет бесшовной. Как пояснил портал мэра и правительства Москвы, пользоваться интернетом на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК, в парках, библиотеках, домах культуры, музеях, кинотеатрах сети "Москино" и общежитиях вузов можно будет без повторной авторизации.

Сейчас бесшовный интернет работает только на улицах Москвы. Повторная авторизация необходима, если человек зашел в здание, где есть бесплатный городской Wi-Fi.

"Единый оператор объединит на единой цифровой платформе все публичные сети городского Wi-Fi, созданные другими операторами. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг и в перспективе увеличить количество сервисов, доступных горожанам и гостям столицы", – сказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать с помощью аккаунта на портале мэра либо через смс.

По итогам 2018 года к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз. Пик по количеству подключений пришелся на май. В мае беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз. К единой сети MT_FREE за прошлый год подключились почти 10,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что к бесплатной сети Wi-Fi в пригородных поездах за 2018 год подключились 11 миллионов раз. Популярность беспроводного интернета в электричках выросла вдвое.

"Москва в цифрах": бесплатный городской Wi-Fi

город общество технологии

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