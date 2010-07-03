В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G

Сергей Собянин и президент ПАО "МТС" Алексей Корня подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий.
Приоритетные направления – проекты в области виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, технологии умного города, 5G. Будет сформирована необходимая информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
Правительство Москвы и ПАО "МТС" также договорились об организации площадок, где будут демонстрироваться достижения в области развития новых технологий.
Соглашение заключено на пять лет и будет автоматически продлеваться на аналогичный срок, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.
ПАО "МТС" – одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Регион "Москва" обеспечивает 25 процентов выручки компании.
Компания реализовала ряд инновационных проектов на территории российской столицы. Запущены технологии LTE-Advanced Pro, Wi-Fi Calling и VoLTE. В декабре 2017 года открыта первая в стране лаборатория "Интернет вещей". В июне 2018 года компания и технопарк "Сколково" подписали документ о сотрудничестве. Особое внимание МТС уделяет подготовке к запуску в Москве сетей 5G.
Минкомсвязь РФ предполагает, что пять тестовых зон сети 5G могут заработать в Москве к октябрю-ноябрю 2019 года. Для тестовых зон выделено три диапазона частот: 3,4-3,8 ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 25,5-27,5 ГГц. Министерство рассматривает два варианта тестирования сетей. Один из них подразумевает закрепление за каждым оператором одного участка и допуск по определенной схеме других операторов на данный участок. Второй вариант – выделить каждому оператору по сегменту.
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