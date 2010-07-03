Пять тестовых зон сети 5G могут заработать в Москве осенью

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ предполагает, что пять тестовых зон сети 5G могут заработать в Москве к октябрю-ноябрю 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова.

Он отметил, что вся необходимая аппаратура имеется, осталось только подключиться. При этом он пояснил, что для тестовых зон выделено три диапазона частот: 3,4-3,8 ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 25,5-27,5 ГГц.

Иванов рассказал, что министерство рассматривает два вариант тестирования сетей. Один из них подразумевает закрепление за каждым оператором одного участка и допуск по определенной схеме других операторов на данный участок.

"Либо можно выделить каждому оператору по сегменту, и дальше пускай в этом сегменте объединяют частоты. Мы обсудим это с операторами и примем решение. И тот, и другой подход возможны", – пояснил Иванов.

В феврале стало известно, что Tele2 и компания Ericsson договорились о внедрении систем и ПО ERS для сетей 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G в России. Проект позволит повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть и подготовить ее к запуску стандарта 5G.

Соглашение предполагает совместную работу в 27 регионах России, включая Москву и Петербург. В рамках соглашения партнеры установят более 50 тысяч новых базовых станций в стране.