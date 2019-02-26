Москвичи получат стабильный 5G-интернет

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Оператор мобильной связи Tele2 и компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) договорились о внедрении систем и программного обеспечения ERS для сетей 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G на территории России.

Соглашение подписали на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне гендиректор Tele2 в России Сергей Эмдин и резидент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой.

Проект позволит повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть и подготовить ее к запуску стандарта 5G. Соглашение предполагает совместную работу в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В рамках соглашения партнеры установят более 50 000 новых базовых станций на территории России.

Инфраструктуру модернизируют с учетом постоянного роста пропускаемого трафика. Объемы передаваемых данных в сети растут за счет распространения цифровых сервисов, все большего потребления мобильного интернета и развития сегмента IoT.

По данным исследования Ericsson Mobility Report, к концу 2024 года к интернету вещей будет подключено 4,1 миллиарда устройств. Ежемесячное потребление мобильного трафика в мире увеличится за шесть лет примерно в пять раз – до 136 эксабайт.

"Очевидно, что потребление мобильного интернет-трафика в сетях операторов продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Мы развиваем качественную сеть на современном оборудовании, с учетом все больших объемов трафика и технологических изменений в отрасли", – отметил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

По его словам, строительство сетей 5G в России требует решения некоторых инфраструктурных вопросов, после чего развертывание сетей будет происходить более быстрыми темпами, чем строительство LTE.