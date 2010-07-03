Москва вошла в мировой топ-3 по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва попала в тройку мировых лидеров по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. Российская столица обошла Нью-Йорк, Лондон и Токио, сообщает портал мэра и правительства города.
За прошлый год Москва почти вдвое увеличила число общедоступных точек Wi-Fi и приблизилась к Сеулу. Корейский город занял вторую строчку.
Кроме того, столица РФ находится на первой позиции по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения. 90 процентов москвичей живут в шаговой доступности от таких территорий.
Свыше 60 процентов горожан живут в радиусе 500 метров от культурно-досуговых объектов, что ставит город на пятое место среди крупнейших мегаполисов мира.
Бесплатный интернет действует в зонах отдыха, в метро, на МЦК, в некоторых городских автобусах и электричках, на остановках наземного транспорта. За три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.
Проверок общественных точек доступа Wi-Fi специалистами Роскомнадзора стало в полтора раза больше за год. В 2019-м они затронули порядка 27,5 тысячи точек. В 408 случаях выявлены нарушения.
В мае в столичном метро подешевел Wi-Fi без рекламы и авторизации. Тариф "Как дома. В метро" на месяц стал стоить 199 рублей вместо 229.
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