Wi-Fi в метро без рекламы и авторизации подешевел

В столичном метрополитене с 21 мая подешевел Wi-Fi без рекламы и авторизации, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "МаксимаТелеком".
Отмечается, что тариф "Как дома. В метро" на один месяц стал стоить 199 рублей вместо 229 рублей.
"При этом протестировать первый месяц интернета в метро без рекламы теперь можно за 50 рублей, вдвое дешевле, чем до изменения цен. Аналогичный промо-тариф действует и в метро Петербурга", – говорится в сообщении.
Пользователи могут подключиться по сниженным ценам до конца августа. Услугу "Как дома" можно подключить в личном кабинете на портале wi-fi.ru или в мобильном приложении MT_Free, доступном в Google Play и App Store.
По итогам 2018 года к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз. Пик по количеству подключений пришелся на май. В мае беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз. К единой сети MT_FREE за прошлый год подключились почти 10,4 миллиона человек.
Бесплатный интернет действует в зонах отдыха Москвы, в метро, на МЦК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.