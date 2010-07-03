Wi-Fi в метро без рекламы и авторизации подешевел

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метрополитене с 21 мая подешевел Wi-Fi без рекламы и авторизации, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "МаксимаТелеком".

Отмечается, что тариф "Как дома. В метро" на один месяц стал стоить 199 рублей вместо 229 рублей.

"При этом протестировать первый месяц интернета в метро без рекламы теперь можно за 50 рублей, вдвое дешевле, чем до изменения цен. Аналогичный промо-тариф действует и в метро Петербурга", – говорится в сообщении.

Пользователи могут подключиться по сниженным ценам до конца августа. Услугу "Как дома" можно подключить в личном кабинете на портале wi-fi.ru или в мобильном приложении MT_Free, доступном в Google Play и App Store.

По итогам 2018 года к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз. Пик по количеству подключений пришелся на май. В мае беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз. К единой сети MT_FREE за прошлый год подключились почти 10,4 миллиона человек.

Бесплатный интернет действует в зонах отдыха Москвы, в метро, на МЦК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.

