Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

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Вступило в силу постановление правительства, согласно которому владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.

Постановление об идентификации пользователей по новым правилам было подписано Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года.

Согласно документу, с 5 мая 2019 года руководство мессенджеров обязано верифицировать информацию о регистрации телефонных номеров своих пользователей у мобильного оператора, который в течение 20 минут обязан передать ему соответствующие данные.

Если же оператор не отвечает вовремя или не может найти запрашиваемый номер, то идентификация не будет считаться пройденной.

В этом случае администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям отправлять или получать сообщения внутри сервиса.

Сообщается, что новые обязанности операторов связи и мессенджеров не принесут неудобства и не повлияют на тайну переписки, так как запрашиваться будут лишь сведения для распознавания пользователя.

Мобильные операторы в свою очередь заявили, что готовы к выполнению новых требований.