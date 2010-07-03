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07:37

Роскомнадзор увеличил число проверок общественного Wi-Fi

город общество технологии

07:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число проверок специалистами Роскомнадзора точек доступа Wi-Fi в общественных местах выросло в полтора раза за год.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2019 году было проверено около 27,5 тысяч точек Wi-Fi. В ходе мероприятий в 408 случаях выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей.

Отсутствие ограничения доступа к противоправной информации в интернете зафиксировано в 0,5 процента случаев. Также указывается, что в результате проверок составлено 129 административных протоколов.

В пресс-службе отметили, что результаты контрольно-надзорных мероприятий свидетельствуют о росте дисциплины со стороны организаторов точек Wi-Fi в общественных местах.

Бесплатный интернет действует в зонах отдыха Москвы, в метро, на МЦК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта.

В конце июля в столице начала работать круглосуточная централизованная служба техподдержки бесплатного городского Wi-Fi.

Служба техподдержки бесплатного Wi-Fi заработала в Москве

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город общество технологии

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