Служба техподдержки бесплатного Wi-Fi заработала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юля

В столице начала работать круглосуточная централизованная служба техподдержки бесплатного городского Wi-Fi. Теперь пользователи могут обращаться в службу с вопросами и пожеланиями, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для этого достаточно позвонить по телефону: +7 (800) 300-69-89. Пользователям подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети Moscow WiFi_Free, а также помогут, если упала скорость интернета", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пока специалисты консультируют только по работе Wi-Fi на всех улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах ТТК. Интеграция всех сегментов городской беспроводной сети пройдет до конца текущего года, она станет бесшовной.

При передвижении по городу с включенным Wi-Fi пользователям не придется заново проходить процедуру авторизации.

По итогам прошлого года к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз. Пик по количеству подключений пришелся на май. В мае беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз. К единой сети MT_FREE за прошлый год подключились почти 10,4 миллиона человек.

Бесплатный интернет действует в зонах отдыха Москвы, в метро, на МЦК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются свыше 2,5 миллиона человек.

