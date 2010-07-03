В Москве ведется работа по созданию единого Wi-Fi

11:57
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Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин заявил, что в Москве проводится масштабная работа по созданию единого бесплатного Wi-Fi пространства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В сентябре 2013 года в Москве появился городской Wi-Fi. Первым делом мы установили его в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах. Теперь работаем над созданием единого Wi-Fi пространства. Выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе. Чтобы, перемещаясь по городу, можно было подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации", – написал Собянин.
Он отметил, что сейчас Wi-Fi-сеть в Москве является одной из крупнейших в мире. В городе насчитывается более 18 тысяч точек доступа. В том числе они есть в музеях и библиотеках.
В июле сообщалось, что Москва попала в тройку мировых лидеров по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. Российская столица обошла Нью-Йорк, Лондон и Токио.
В мае в метро подешевел Wi-Fi без рекламы и авторизации: тариф "Как дома. В метро" на один месяц стал стоить 199 рублей вместо 229.
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