В Москве ведется работа по созданию единого Wi-Fi

Сергей Собянин заявил, что в Москве проводится масштабная работа по созданию единого бесплатного Wi-Fi пространства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В сентябре 2013 года в Москве появился городской Wi-Fi. Первым делом мы установили его в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах. Теперь работаем над созданием единого Wi-Fi пространства. Выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе. Чтобы, перемещаясь по городу, можно было подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации", – написал Собянин.

Он отметил, что сейчас Wi-Fi-сеть в Москве является одной из крупнейших в мире. В городе насчитывается более 18 тысяч точек доступа. В том числе они есть в музеях и библиотеках.

В июле сообщалось, что Москва попала в тройку мировых лидеров по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. Российская столица обошла Нью-Йорк, Лондон и Токио.

В мае в метро подешевел Wi-Fi без рекламы и авторизации: тариф "Как дома. В метро" на один месяц стал стоить 199 рублей вместо 229.

