Молодые архитекторы и дизайнеры разработают свое видение Москвы 2050 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студенты, молодые архитекторы и дизайнеры с навыками 3D-моделирования и 2D-графики разработают свое видение Москвы 2050 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Москомархитектуры.

Мероприятие пройдет под руководством архитектора Москвы Сергея Кузнецова и главного архитектора Барселоны (2011–2015), руководителя Шухов Лаб Висенте Гуаярта.

Проект "Москва 2050" – это шанс предложить новые идеи по развитию города. В этом году мероприятие посвящено теме "Городское пространство +технологические инновации".

Подать заявку на участие можно через сайт организатора. Участников отберет экспертное жюри по результатам портфолио. Воркшоп пройдет с 21 октября по 4 ноября 2019.

Ранее сообщалось, что 135 проектов по улучшению современной городской среды прислали на конкурс, объявленный в рамках выставки-презентации "Город: детали". Свои идеи представили жители 14 российских и двух зарубежных городов. Участники предложили проекты "умных" скамеек, фонарей, велопарковок и уличных модулей для раздачи Wi-Fi.

