На ВДНХ пройдет выставка-презентация в рамках программы "Мой район"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В павильоне № 75 на ВДНХ с 3 по 5 октября в рамках городской программы "Мой район" пройдет первая выставка-презентация "Город: детали", на которой посетители смогут оценить самые современные скамейки, фонари, беседки, а также детские и спортивные площадки. Об этом сообщают организаторы выставки.
"На выставке можно будет увидеть, как значительно изменились за последние годы малые архитектурные формы, убедиться, что сегодня они трансформируют не только привычную городскую среду, но и наш образ жизни и общения. А главное – выбрать самим, какие объекты больше всего нужны московским районам: в рамках мероприятия состоится масштабное очное голосование, по итогам которого будут выбраны лидеры московских симпатий", – отмечается в сообщении.
По итогам голосования сформируют каталог образцов городского комфорта, который городские службы смогут использовать в качестве примера. Выставка расположится на 15 тысячах квадратных метров: на ней, в частности, покажут скамейки, способные заряжать телефоны и раздавать Wi-Fi, остановки, подсказывающие оптимальный маршрут, и урны, анализирующие собственную заполненность.
Проголосовать за лучшие беседки, скамейки, фонари и урны гости смогут через специальные информационные стойки. Предусмотрена и развлекательная программа – пространство павильона будет обыграно как нескольких городских районов с фуд-маркетом, киносеансами, романтическим перформансом "Ночной район" и музыкальными концертами. Кроме того, для посетителей проведут тематические экспресс-экскурсии, где можно будет узнать подробности о тех или иных экспонатах.
Вместе с тем в рамках мероприятия "Мой двор – мой спортзал" можно будет протестировать уличные тренажеры под руководством профессиональных инструкторов. Также будет обустроена зона, посвященная интеграции искусства в городское пространство. На ней свои работы представят художники и скульпторы из России и Европы. Запланирован и конкурс молодых архитекторов. Детям же предложат поучаствовать в развивающих программах экологического и творческого строительства.
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