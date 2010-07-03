На фестивале в "Сокольниках" покажут ретроавтомобили скорой помощи

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В парке "Сокольники" 21 сентября в рамках фестиваля "100 лет спасаем жизни" состоится выставка ретроавтомобилей скорой помощи, передает Агентство "Москва".

Посетителям покажут модели ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б "Волга" 50-х – 60-х годов, а также, РАФ 977ИМ и РАФ 22031. Также на выставке можно будет увидеть и современные автомобили скорой, на которых дежурят общепрофильные, педиатрические, неонатальные и реанимационные бригады.

Разместится выставка на центральной аллее парка. О каждом экспонате расскажут специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи.

Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, обновление оснащения бригад скорой помощи проводится регулярно. Автомобили укомплектованы аппаратами мониторинга жизненно важных показателей, дефибрилляторами, устройствами для искусственной вентиляции легких, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и электрокардиографами.

В выходные в Москве прошел парад городской техники – по Садовому кольцу проехали порядка 700 тысяч единиц. В мероприятии приняли участие общественный транспорт, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, коммунальная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили из музея "Московский транспорт".