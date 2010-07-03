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14:10

В Кремле оценили продажу олимпийцами подаренных им машин

власть общество

14:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спортсмены, получившие автомобили за успешное выступление на Олимпийских Играх, могут свободно распоряжаться ими, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он по просьбе журналистов прокомментировал продажу автомобиля BMW конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

"Это же ее машина, человек хочет – ездит, хочет – продает, хочет – дарит. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он резюмировал, что к решению спортсменки в администрации президента относятся абсолютно нормально.

Российских победителей и призеров Олимпийских игр всегда поздравляет Владимир Путин. Президент вручает атлетам государственные награды, а также ключи от автомобилей.

Так, для российских участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в столицу привезли 140 подарочных автомобилей BMW.

Для победителей Олимпийских игр в Сочи в 2014 году были созданы автомобили специальной, ограниченной серии. Свои модели представили Audi, Volkswagen, Mercedes и Skoda. Однако, по словам главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, некоторые спортсмены продали свои автомобили.

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власть общество

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