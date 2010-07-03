Москвичам показали столичную спецтехнику

Парад городской техники завершился в Москве

Парад городской техники завершился в Москве. По Садовому кольцу проехали порядка 700 тысяч единиц техники, в том числе авиации и кораблей.

В частности, в параде приняли участие общественный транспорт, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, коммунальная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили из музея "Московский транспорт".

Теперь особо интересные автомобили можно увидеть на проспекте Академика Сахарова. Там открылась выставка под открытым небом.

В связи с проведением парада техники в столице введены временные ограничения для проезда. С 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября полностью перекрыт участок проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.