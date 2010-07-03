Почти 700 спецмашин примут участие в параде городской техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 700 спецмашин примут участие в московском параде городской техники в субботу, 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"На проспекте Академика Сахарова стартует праздничный парад городской техники, где примут участие 699 специализированных машин", – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что зрители смогут увидеть современную и ретротехнику. На параде будут представлены модели городской техники, которые круглосуточно обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса: коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта.

ГБУ "Автомобильные дороги" продемонстрирует более 280 единиц техники. Зрители смогут увидеть ставшие визитной карточкой учреждения рыжие поливомоечные машины на базе КАМАЗ, а также известные автомобили, которые выполняют задачи в жестких рабочих условиях.

Шествие начнется на проспекте Академика Сахарова в 11:00. Оно будет идти по всему Садовому кольцу.

По улицам города пройдут 38 единиц колесной техники различного назначения в одном строю с платформой гарнизонного оркестра. В акваторию Москвы-реки выйдут 11 единиц водной техники, в том числе пожарный корабль "Надежда".

Пожарно-спасательные корабли и команда Аквабайк-СПАС ГУ МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях. Будут показаны возможности авиации, представленные Московским авиационным центром.

На парад выйдет также поливомоечная машина ПМ-10 на шасси ЗИЛ-164.

На парад приглашены почетные гости – заслуженные работники городского хозяйства, медицины, транспортной отрасли, спасатели, сотрудники ГИБДД, ветераны труда.

В 2016 году первый парад городской техники получил двойное признание. Он попал в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы в категории Самый массовый парад городской техники (тогда на улицы города вышли 662 единицы техники).

