Почти 700 спецмашин примут участие в параде городской техники

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 700 спецмашин примут участие в московском параде городской техники в субботу, 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"На проспекте Академика Сахарова стартует праздничный парад городской техники, где примут участие 699 специализированных машин", – говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что зрители смогут увидеть современную и ретротехнику. На параде будут представлены модели городской техники, которые круглосуточно обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса: коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта.
ГБУ "Автомобильные дороги" продемонстрирует более 280 единиц техники. Зрители смогут увидеть ставшие визитной карточкой учреждения рыжие поливомоечные машины на базе КАМАЗ, а также известные автомобили, которые выполняют задачи в жестких рабочих условиях.
Шествие начнется на проспекте Академика Сахарова в 11:00. Оно будет идти по всему Садовому кольцу.
По улицам города пройдут 38 единиц колесной техники различного назначения в одном строю с платформой гарнизонного оркестра. В акваторию Москвы-реки выйдут 11 единиц водной техники, в том числе пожарный корабль "Надежда".
Пожарно-спасательные корабли и команда Аквабайк-СПАС ГУ МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях. Будут показаны возможности авиации, представленные Московским авиационным центром.
На парад выйдет также поливомоечная машина ПМ-10 на шасси ЗИЛ-164.
На парад приглашены почетные гости – заслуженные работники городского хозяйства, медицины, транспортной отрасли, спасатели, сотрудники ГИБДД, ветераны труда.
В 2016 году первый парад городской техники получил двойное признание. Он попал в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы в категории Самый массовый парад городской техники (тогда на улицы города вышли 662 единицы техники).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: