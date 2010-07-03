Москва онлайн покажет парад городской техники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

14 сентября на Садовом кольце пройдет Московский парад городской техники. В нем примет участие почти 700 машин. Жители и гости столицы увидят коммунальную и уборочную технику, автомобили городских ремонтных служб и медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательную и пожарную технику, а также экспонаты музея "Московский транспорт".

Смотрите 14 сентября в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.