Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные в столице пройдет несколько крупных мероприятий, ожидается целых два велозаезда, а также парад городской техники и студенчества. В связи с этим на дорогах будут действовать ограничения. Рассказываем, что перекроют и как объехать.

Ограничения в связи с парадом городской техники

Уже начиная с 21:00 пятницы, 13 сентября, полностью перекроют несколько дорожных участков:

• до 15:00 14 сентября – участок проспекта Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара;

• до 23:59 14 сентября – участок дублера Садового кольца – от 2-го Коптельского переулка до проспекта Мира;

• до 20 :00 15 сентября – улицу Маши Порываевой, а также участок проспекта Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка.

Фото: transpot.mos.ru

Также 14 сентября в связи с парадом будут перекрыты:

• с 09:00 до 15:00 – Садовое кольцо;

• с 05:00 до 15:00 – участок Каланчевской улицы – от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка;

• с 00:01 до 09:00 – участок Мясницкой улицы – от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Парад московского студенчества

Фото: transpot.mos.ru

14 сентября около 30 тысяч студентов из 50 вузов примут участие в параде московского студенчества на Воробьевых горах.

Парад может получиться самым массовым за всю историю. В этот день с 05:00 до 23:59 будут перекрыты участок улицы Косыгина – от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетская площадь. Помимо этого, нельзя будет проехать по улице Лебедева и Менделеевской.

Всемирный фестиваль циркового искусства

Фото: transpot.mos.ru

14 и 15 сентября в городе пройдет фестиваль циркового искусства, на улицах будут показаны уникальные трюки и голографическое шоу, участники Московского цирка Никулина попробуют установить новые рекорды.

В связи с этим 14 сентября с 15:00 до 18:00 будет полностью перекрыт Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади.

Осенний велофестиваль

Фото: transpot.mos.ru

Очередной велофестиваль пройдет в столице 15 сентября. Однако улицу Лужники и аллею Славы уже полностью перекроют 14 сентября в 20:00. Движение возобновится 16 сентября в 08:00.

В день мероприятия 15 сентября с 11:30 утра будут перекрыты набережные: Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Краснопресненская, Саввинская, Смоленская, Новодевичья и Ростовская. Также нужно будет объезжать следующие улицы: Садовую, Баррикадную, 1905-го года, Красную Пресню, Земляной Вал и площадь Краснопресненская Застава.

Движение будет восстанавливаться по мере продвижения колонны велосипедистов.

Благотворительный заезд

Фото: transpot.mos.ru

Еще один велозаезд под названием "ТеатРалли" пройдет 14 сентября с 10:00 до 13:00. В связи с этим перекроют улицы Петровку и Каретный Ряд, разворот на Тургеневской площади, а также Петровский, Рождественский, Сретенский и Страстной бульвары.

Все участники заезда будут одеты в карнавальные костюмы, костюмы героев сказок и мюзиклов. Мероприятие пройдет для того, чтобы привлечь внимание к проблемам работников культуры старшего поколения, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.