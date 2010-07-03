Движение в центре столицы перекроют из-за парада городской техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с проведением парада техники городских служб в центре Москвы будут введены временные ограничения для проезда, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

С 21.00 13 сентября до 20.00 15 сентября будет полностью перекрыт участок проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

14 сентября с 9.00 до 15.00 ограничат проезд по Садовому кольцу. В субботу с 5.00 до 15.00 автомобилисты также не смогут проехать по Каланчевской улице – от Садовой-Спасской до Орликова переулка.

Кроме того, с 21.00 13 сентября до 15.00 14 сентября движения не будет на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.

На участке улицы Мясницкой – от улицы Садовая-Спасской до Сретенского бульвара движение перекроют 14 сентября с 0:01 до 9:00, на дублере Садового кольца – от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира нельзя будет проехать с 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября.

В Центре организации дорожного движения столицы рекомендовали водителям по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом.

"Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить ваше время. Тем, кто не может отказаться от автомобиля, рекомендуем ознакомиться с ограничениями движения на Едином транспортном портале, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы – после 21:00", – говорится в сообщении ЦОДД.

Кроме того, 14 сентября движение на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Трубной площади ограничат с 15:00 до 18:00 из-за праздничных мероприятий в цирке имени Юрия Никулина.

Также 14 и 15 сентября в районе Савеловского вокзала будут перекрывать движение транспорта в ночное время. Это связано с работами по благоустройству прилегающей территории. Перекрытия будут действовать на съезде с улицы Нижняя Масловка на Савеловскую площадь – от улицы Нижняя Масловка, дом 3 до улицы Савеловской 14 сентября с 1:30 до 5:30 14 сентября.

15 сентября с 1:30 до 5:30 движение перекроют на съезде с улицы Бутырской на Савеловскую площадь – от улицы Бутырская до дома 2, строение 3 на улице Бутырской.

Ранее сообщалось, что в московском параде городской техники примет участие более 600 машин. В город выйдут коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника.

Движение колонны стартует в 11 утра с площади Академика Сахарова. После этого на площади Академика Сахарова состоится выставка под открытым небом.