Фестиваль "Ритм моего города" на ВДНХ завершится концертом рэпера Xzibit

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На ВДНХ стартовала финальная неделя фестиваля уличной культуры "Ритм моего города". Как сообщили в оргкомитете "Московских сезонов", хедлайнером грандиозного концерта в его день закрытия станет американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit.

Выступление звезды с мировым именем будет подарком всем поклонникам хип-хопа. Бесплатный концерт состоится в субботу, 7 сентября, на Площади промышленности.

Кроме того, в рамках Street Music – последней тематической недели "Ритма моего города" – гостям ВДНХ предложат мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу, а также театрализированные хип-хоп-перформансы и public talks об уличной культуре. Под занавес фестиваля проведут финал конкурса рэперов: победителей наградят и поздравят ведущие представители российской хип-хоп-сцены – Батишта, Смоки Мо и Лигалайз. А после церемонии, в 21.00, на главной фестивальной сцене выступит рэп-легенда Xzibit, записавший несколько "золотых" альбомов. Он работал с такими звездами хип-хопа как Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, а также известен по оскароносному фильму "Восьмая миля" и телешоу "Тачку на прокачку".

В прошлый раз Xzibit выступал в Москве в 2014 году в составе коллектива Serial Killers, а его сольный концерт состоялся еще в 2011 году. Незабываемое хип-хоп шоу на ВДНХ станет одним из самых ярких событий празднования Дня города, подчеркнули организаторы фестиваля.

"Ритм моего города" вошел в программу юбилейного года ВДНХ и объединил пять тематических недель, посвященных разным аспектам молодежной уличной культуры. Неделя Street Music продлится со 2 по 7 сентября.